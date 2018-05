STF aceita denúncias do MP contra o deputado Lira Maia

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu na tarde desta quinta-feira, 18, duas denúncias contra o deputado federal Joaquim Lira Maia (DEM-PA). O Ministério Público (MP) o acusa de envolvimento no desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O crime teria sido cometido entre 1998 e 2000, quando Maia era prefeito de Santarém, no Pará. Segundo a Corte, o relator do processo, ministro Carlos Ayres Britto, considerou robustas as denúncias do MP. A seu ver, elas contêm indícios suficientes contra o parlamentar e os demais suspeitos. Nos autos, há uma auditoria feita pela Receita Federal que aponta o desvio de parte dos R$ 18 milhões repassados pelo Fundef ao município. Os recursos, destinados à área de educação fundamental e à valorização do magistério, teriam sido utilizados no pagamento de outros serviços prestados para a Prefeitura. O esquema funcionaria por meio de empresas fantasmas, criadas em nome de parentes dos denunciados. A partir delas, o dinheiro seria desviado para contas de outras áreas, entre as quais a da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). De acordo com o STF, as denúncias sinalizam formação de quadrilha e de crime de responsabilidade. O procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, diz que há muitas provas no processo que confirmam as acusações, como a não-existência das empresas Milserv Serviços e Representações, Amazonas Maciel & Souza e U.M. Engenharia Construção e Comércio, que deveriam prestar serviços com recursos do Fundef, como a construção de escolas. A auditoria da Receita Federal constatou que 82% dos valores repassados via Fundef ao município (a análise foi de 98% do dinheiro) foram direcionados a pagamentos alheios ao objetivo da verba - a irregularidade equivale a R$15,15 milhões. (Com Agência Brasil) Atualizada ás 20h38