STF absolve Quaglia por formação de quadrilha Sem advogado particular, o réu Carlos Alberto Quaglia obteve uma nova vitória no Supremo Tribunal Federal (STF). Ex-dono da corretora Natimar e suspeito de envolvimento com o mensalão, Quaglia conseguiu ser absolvido da acusação de formação de quadrilha. Os ministros do STF decidiram determinar o trancamento do processo em relação ao crime de quadrilha após serem alertados que outros suspeitos de envolvimento com essa quadrilha foram absolvidos.