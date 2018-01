STF abre inquérito para investigar José Mentor O STF abriu um inquérito para investigar o deputado José Mentor (PT-SP). O pedido partiu do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza. O processo está sob responsabilidade do ministro Cezar Peluso, que analisa o caso desde o dia 7 de junho e já pediu diligências. Mentor é suspeito de receber R$ 300 mil do doleiro Richard Andrew de Mol Van Otterloo. O pagamento teria evitado a inclusão do nome do doleiro no relatório final da CPI do Banestado, da qual o deputado Mentor era relator. A denúncia partiu do próprio doleiro, que prestou depoimento espontâneo ao Ministério Público de São Paulo na expectativa de conseguir redução de pena. O doleiro foi condenado a seis anos de prisão, mas responde ao processo em liberdade mediante habeas corpus concedido pelo Supremo. A Corregedoria da Câmara também investiga o deputado pelo mesmo motivo. Mentor deverá prestar esclarecimentos sobre a representação encaminhada pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Rodrigo Cesar Rebello Pinho. A representação também se baseia no depoimento do doleiro. A representação contra o deputado pelo encaminhada Rebello Pinho chegou à Mesa da Câmara em abril, na época do julgamento em plenário que absolveu Mentor por envolvimento nas denúncias do esquema do mensalão.