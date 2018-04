STF abre ação criminal contra deputado do PDT da Bahia O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu uma ação criminal contra o deputado federal Oziel Alves de Oliveira (PDT-BA). Por sete votos a um, os ministros do STF aceitaram uma denúncia na qual o Ministério Público Federal acusou o parlamentar de envolvimento com fraudes em licitações na época em que ele era prefeito da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Com a abertura do processo, Oliveira passa da condição de investigado para a de réu.