Stephanes vê problemas em adiar averbação de reserva O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje que vê dificuldades na proposta de prorrogar em seis meses o prazo previsto no novo Código Florestal para a averbação da reserva legal. Ao deixar a reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e ser questionado sobre o posicionamento do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que concorda com a prorrogação do prazo de 11 de dezembro para 11 de junho de 2010, Stephanes justificou seu posicionamento.