Stephanes vê possível irregularidade em Operação Abate

O deputado Ernandes Amorim (PTB-RO), autor do requerimento para realização da audiência, foi o único a questionar o ministro durante o debate. O parlamentar criticou duramente o trabalho do diretor do Departamento de Inspeção e de Produtos de Origem Animal (Dipoa) do ministério, Nelmon Oliveira da Costa. "O diretor Nelmon encaminhou o que bem quis ao Ministério Público", disse. Amorim acusou o deputado de "montar uma farsa para destruir a imagem da superintendência" e disse ainda que após passar pelos "corruptos do ministério, os denunciantes passaram a denunciados".

Stephanes explicou ao deputado que ele estava atribuindo ao diretor do Dipoa "um poder que ele (Nelmon) não tem". "Não acredito que ele tenha esse poder todo", afirmou Stephanes. O parlamentar também acusou o diretor de tomar atitudes em favor de determinadas empresas que atuam no Estado e de suspender, com base em critérios políticos, o número do Serviço de Inspeção Federal (SIF) de frigoríficos exportadores. "Não acredito que ele tenha razões para agir contra uma ou outra entidade", rebateu o ministro.

O deputado contou que encaminhou ofício à Presidência da República e à Casa Civil solicitando a substituição do diretor Nelmon por outro técnico. Stephanes contou ainda que, nos próximos dias, o ministério colocará em consulta pública o novo modelo do Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Rispoa). "O novo Rispoa está pronto. Ele terá 200 artigos a menos do que o atual", afirmou.