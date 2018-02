Stephanes senta entre Dilma e Serra na abertura da ExpoZebu

Ao final do evento, Dilma e Serra posaram para fotos ao lado de Antonio Anastasia

Os pré-candidatos à Presidência da República do PT, Dilma Rousseff, e do PSDB, José Serra, estão em posição de destaque no palanque onde ocorre a cerimônia de abertura da ExpoZebu, em Uberaba (MG). Contudo, o ex-ministro da Agricultura e deputado federal Reinhold Stephanes está sentado exatamente na cadeira entre Serra e Dilma, evitando assim o contato direto entre eles. Ao menos em público, Dilma e Serra ainda não se cumprimentaram.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Diante de Dilma e Serra, Alencar defende governo Lula

Dilma está sentada atrás do vice-presidente, José Alencar. Stephanes está sentado atrás da primeira-dama Marisa Letícia. Já José Serra, está sentado atrás do governador de Minas Gerais Antonio Anastasia (PSDB). O ex-governador mineiro Aécio Neves é uma ausência sentida no evento.

Até o momento, Dilma conversa com Stephanes e com o ex-prefeito de Belo Horizonte e coordenador de sua campanha, Fernando Pimentel. Já Serra conversa com o deputado federal e presidente do PSDB de Minas, Nárcio Rodrigues.

Entre os convidados da cerimônia de abertura estão, ainda, pelo menos dez deputados federais, incluindo o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB), e o ministro da Agricultura, Wagner Rossi.