Stephanes sai em defesa de sucessor no governo O deputado Reinhold Stephanes (PMDB-PR), que entregou hoje o cargo de ministro da Agricultura, saiu em defesa de seu sucessor, Wagner Rossi, supostamente envolvido em irregularidades no período em que presidiu a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Você tem todas as credenciais para ser ministro da Agricultura", afirmou Stephanes, em discurso na solenidade de transmissão de cargo.