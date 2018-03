Stephanes pede para filho não criticar nomes do governo O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, relatou hoje que solicitou ao seu filho que é deputado estadual no Paraná, Reinhold Stephanes Junior (PMDB), que ativesse suas críticas à esfera local e não voltasse a citar o nome de personalidades do governo federal. No início deste mês, Junior afirmou, durante discurso na Assembleia Legislativa, que o PT é "coisa do diabo e não serve para nada". Além disso, chamou o ex-ministro José Dirceu de "bandido" e criticou sua escolha pelo PT para apoiar a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência.