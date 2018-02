Stephanes: imagens da ação do MST 'rodaram o mundo' O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, voltou a criticar a destruição de parte do pomar de uma fazenda da Cutrale no interior de São Paulo, há dez dias, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). "As imagens (da derrubada de 7 mil pés de laranja) correram o mundo, rodaram o mundo", afirmou. "Evidentemente, isso não foi bom para a imagem do Brasil", acrescentou o ministro, ao chegar à Câmara dos Deputados para participar do seminário O Setor Sucroenergético e o Congresso Nacional: Construindo uma Agenda Positiva.