Stephanes diz que seu sucessor deve ser definido na 2ª

No entanto, o ministro não afastou a possibilidade de outros nomes serem incorporados a essa lista, principalmente por indicação do PMDB, partido de Stephanes e de Rossi. O ministro participou hoje da cerimônia de inauguração da galeria de fotos de ex-secretários de Defesa Agropecuária. Ele deixará o cargo para disputar uma vaga de deputado federal pelo Paraná.

Durante seu discurso, Stephanes fez questão de destacar o caráter técnico do ministério. "O ministério não foi contaminado por questões políticas ou ideológicas", disse. Na cerimônia, que teve a presença de vários ex-secretários e do atual titular, Inácio Kroetz, o ministro falou indiretamente sobre sucessão na Agricultura. "Há no País milhares de pessoas aptas a ocupar o cargo de ministro." Porém, ele ressaltou que só uma pessoa pode ser escolhida, "que não é melhor ou pior dos que ficaram de fora". "É um mero acaso."

Um dos principais desafios do ministro que assumirá a pasta é a discussão com a área econômica do governo em torno do Plano de Safra 2010/11, que vai definir as prioridades de crédito para o setor agrícola. Fontes do ministério disseram que não deve haver alteração significativa no plano em relação ao do ano passado e que a ideia é privilegiar a questão da sustentabilidade do setor agrícola, com incentivo ao aumento da produtividade e da produção em áreas degradadas.