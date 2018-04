Stephanes diz que nunca se elegeu com voto do campo Depois de defender por alguns minutos a situação delicada dos produtores rurais brasileiros, durante entrevista coletiva para falar sobre o comércio internacional do setor, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, negou que suas palavras tivessem se transformado em discurso de campanha política. Ele se afastará da pasta em abril para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná.