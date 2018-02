Stephanes diz que imagens da ação do MST 'rodaram o mundo'

O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, voltou a criticar a destruição de parte do pomar de uma fazenda da Cutrale, no interior de São Paulo, há dez dias, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). "As imagens (da derrubada de 7 mil pés laranjas) correram o mundo, rodaram o mundo", afirmou.

Veja Também

Sarney não convocará sessão para pedir criação da CPI do MST

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tarso Genro defende investigação sobre ação do MST em SP

Pesquisa da CNA diz que reforma agrária não garante renda

Agricultura familiar é 'mais produtiva', defende ministro Cassel

Incra rebate resultado de pesquisa sobre assentamentos

Ministro do Desenvolvimento Agrário nega repasses ao MST

Para CNA, 46% dos assentados compraram terras ilegalmente

Em resposta a Cassel, Kátia Abreu nega perseguição ao MST

Os principais pontos da pesquisa

A íntegra da pesquisa

"Evidentemente, isso não foi bom para a imagem do Brasil", acrescentou o ministro, ao chegar, há pouco, à Câmara dos Deputados para participar do seminário "O setor sucroenergético e o Congresso Nacional: construindo uma agenda positiva".

A uma pergunta de um repórter a respeito das articulações para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar denúncias de irregularidades em contratos negociados entre governo e MST, o ministro foi evasivo: "Isso é assunto do Congresso", disse.