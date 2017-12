Stephanes deve assumir Ministério da Agricultura O deputado Reinhold Stephanes (PMDB-PR) deve ser o novo ministro da Agricultura, segundo informou à Agência Estado um interlocutor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, no entanto, disse que deve anunciar somente na quarta-feira, 21, o nome do novo ministro da pasta. "Eu não estou pensando nisso hoje, só amanhã", disse o presidente, sem confirmar a nomeação de Stephanes. Stephanes, que foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, deve assumir o posto, mas Lula só confirmará sua escolha à cúpula do PMDB no fim do dia. O interlocutor de Lula acrescentou ainda que o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), responsável pela indicação de Stephanes ao cargo, já recebeu a confirmação por parte do presidente. De acordo com o Estado, Stephanes procurou na segunda-feira, 19, a cúpula do PMDB para avisar que estava no páreo. "Tive uma atuação muito forte no Ministério da Agricultura por um período de dez anos", disse o paranaense. "Todo mundo só lembra de mim na Previdência, mas antes eu atuava na Agricultura." No sábado, 17, assim que Odílio Balbinotti (PMDB-PR) desistiu de ocupar o Ministério da Agricultura, Temer perguntou a Stephanes se poderia inclui-lo na lista de candidatos ao cargo. "Eu disse que sim e lembrei da minha atuação na área", afirmou Stephanes. Este texto foi alterado às 13h53 para acréscimo de informações