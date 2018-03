Stephanes critica programa de direitos humanos do governo

O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse nesta sexta-feira, 8, que o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) vai aumentar a insegurança jurídica no campo, caso seja aprovado da forma como está. "O projeto mostra um certo preconceito com a agricultura comercial", disse o ministro, em entrevista coletiva para anunciar o resultado da balança comercial do agronegócio de 2009. Ele também lamentou que o setor agrícola não foi convidado a participar das discussões para a elaboração da proposta.

Na quinta-feira, 7, a presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Katia Abreu (DEM-TO), disse que o programa, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDHPR), é ideológico e preconceituoso contra o agronegócio.

O programa prevê, entre outros pontos, mudanças na lei para dificultar a desocupação de terras invadidas. Nesta sexta-feira, em entrevista, o ministro da Agricultura defendeu que o Ministério deveria ter participado das discussões, não só sobre desocupação de terras, mas também sobre questões relativas ao trabalho no campo e na agricultura comercial.

"A agricultura não pode ser dividida apenas em agricultura comercial e agricultura familiar. É um conceito que não se aplica. Temos pequenos, médios e grandes agricultores. Todos eles participam da agricultura comercial", afirmou o ministro.

Ele também acrescentou que há o crescimento de uma classe média rural e que isso é "extremamente importante" para o desenvolvimento agrícola e deve ser considerado no programa.