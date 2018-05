Stephanes ataca novo índice de produtividade O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse ontem que o momento "não é adequado" para a atualização dos índices de produtividade no campo, referência usada na desapropriação de áreas destinadas à reforma agrária. Em meio a pressões do Movimento dos Sem-Terra (MST), no mês passado, o presidente Lula encomendou a atualização dos indicadores a Stephanes e ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.