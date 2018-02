Stephanes: ação do MST não deve contaminar discussão O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje que o debate em torno da atualização dos índices de produtividade não deve ser contaminado pelas ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) nos últimos dias, que culminaram com a invasão de uma fazenda da Cutrale no interior paulista. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse, no prédio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), onde foi assinar um acordo de cooperação para rastreamento bovino.