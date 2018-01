Stédile pede o apoio dos militares para reestatizar a Vale O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, participou nesta sexta-feira do lançamento de uma campanha pela reestatização da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), privatizada em abril de 1997. Ela é a segunda maior produtora mundial de manganês e ferro ligas. Ele pediu apoio dos militares brasileiros, convidando-os a participar da campanha. "Faço um apelo à consciência cívica dos militares", disse. "Esse é um problema de soberania. A nação tem de controlar os seus recursos naturais". No auditório do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), para uma platéia de cerca de 100 pessoas - entre representantes de movimentos sociais, sindicalistas e políticos -, ele comparou a campanha a "uma verdadeira guerra". E exortou os presentes: "Nós não podemos ser cagão (sic)".