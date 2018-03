Stédile: 'abril vermelho' não será abandonado O líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, avisou hoje que as atividades do chamado ''abril vermelho'' não serão abandonadas no início do governo da presidente Dilma Rousseff. Para o líder do MST, sem o carisma e a história do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua gestão Dilma terá necessariamente de criar uma inter-relação maior com as forças organizadas da sociedade.