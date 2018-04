SRB pede votação de Código na Câmara ainda este ano A Sociedade Rural Brasileira defendeu hoje, em nota, a votação do novo Código Florestal na Câmara ainda este ano. "A Rural avalia os avanços conseguidos com equilíbrio, e assim, aprova o texto debatido amplamente no Senado e aprovado consensualmente. Poucas vezes em sua história, o Congresso Nacional discutiu de maneira tão ampla e democrática um assunto dessa natureza", diz o texto.