SP tem 'governo mergulhado em corrupção', diz Falcão O presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, criticou na noite desta segunda-feira, 09, o governo do PSDB em São Paulo. Sem mencionar diretamente o partido adversário, afirmou que "é preciso varrer os porões do palácio do Morumbi (Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual) para que (o ministro Alexandre) Padilha possa colocar São Paulo na rota do Brasil".