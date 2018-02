SP quer ótimo relacionamento com Dilma, diz Beraldo O governo do Estado de São Paulo estará empenhado em desenvolver com a presidente Dilma Rousseff um ótimo relacionamento administrativo a fim de viabilizar o avanço de investimentos em diversas áreas, especialmente transportes, saúde e segurança pública, disse o secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo. Segundo ele, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) poderá fazer "observações" sobre gestão do Poder Executivo federal, mas não "será recomendável" que ele faça oposição política à presidente eleita. "Cabe ao partido desenvolver esse papel", afirmou.