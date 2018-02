SP quer investir R$ 73 bi até 2011 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), entrega hoje à Assembléia o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2008-2011, com previsão de investimentos para o Estado de R$ 73,6 bilhões. A cifra equivale a seis vezes o aporte estimado para 2008, de R$ 12,1 bilhões. Em comparação ao PPA anterior, do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o crescimento dos investimentos do governo, se confirmado na prática, será de 99%. O PPA é uma espécie de plano de metas do Executivo feito a cada quatro anos. Indica diretrizes e objetivos da administração pública, estimando receitas e gastos para diversas áreas. O texto elaborado pela gestão Serra evidencia o que seriam as duas prioridades do atual governo: as áreas social e de infra-estrutura, de forte apelo eleitoral. A previsão é de que elas abocanhem mais da metade de todos os recursos que entrarão nos cofres estaduais nos próximos quatro anos. Até 2011, o governo Serra estima receita de R$ 378 bilhões - quatro vezes maior do que a deste ano. As áreas social e de infra-estrutura ficariam, respectivamente, com R$ 187 bilhões e R$ 83,9 bilhões. É dinheiro a ser aplicado em unidades de saúde, na melhoria da qualidade do ensino e na rede de transportes. A previsão do governo é de que o PPA seja aprovado pela Assembléia no primeiro semestre.