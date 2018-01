SP 'não é para postes', diz Soninha sobre gestão Haddad

Para Soninha, Haddad não estudou a cidade e seus problemas antes de se candidatar à Prefeitura. "São Paulo não é para postes", disparou, numa referência à expressão utilizada pelos adversários do prefeito na campanha municipal, de que seria um "poste" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu padrinho político.

Ao longo da campanha municipal realizada no ano passado, Soninha já havia criticado a promessa do Arco do Futuro. Ela chegou a publicar na sua conta no Twitter, no dia 30 de outubro, que se Haddad concluísse 10% do projeto, ela faria uma tatuagem do Lula. "Anota aí: se 10% das obras do ''Arco do Futuro'' tiverem começado daqui a 4 anos, eu faço uma tatuagem do Lula c o boné do Corinthians", dizia o post.

O Arco do Futuro foi, ao lado do fim da cobrança da taxa de inspeção veicular, uma das principais bandeiras de campanha do prefeito Fernando Haddad (PT). O projeto pretendia levar o eixo de desenvolvimento da cidade para a região da Marginal do Tietê, através da construção de obras viárias e incentivo fiscal.

Soninha contou que sua sensação ao saber do anúncio de que as obras não seriam realizadas foi de "ah, eu já sabia". "O Haddad sabia que o plano era inexequível. Bem vindo à vida real, fora do marketing", emendou.