SP lança sistema informatizado de transplantes A Secretaria Estadual de Saúde está lançando nesta sexta-feira o mais moderno sistema informatizado de transplantes do mundo. Doadores e receptores de São Paulo serão cadastrados e terão todos os dados atualizados online, 24 horas por dia, de qualquer parte do mundo. Desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas (IPT), o novo sistema permite a entrada de dados de receptores, doadores, exames laboratoriais e status de pacientes diretamente pela internet, sem a necessidade de envio de formulários por fax ou correio para a Central de Transplantes, como ocorria anteriormente. Em média, 90 mil documentos de pacientes são enviados ao ano para a central, o que resulta em 1 milhão de dados inseridos ou atualizados manualmente. Com o novo sistema, todas as informações passam a ser repassadas diretamente pelas equipes responsáveis pelos pacientes, evitando erros de digitação, extravio de documentos e demora para inserção de dados. Para ter acesso ao sistema os responsáveis pelas organizações de procura de órgãos do Estado receberão login e senha, além de cartão de segurança. Com isso, será possível a entrada de dados de qualquer local onde haja computador com acesso à internet. Todos os acessos, no entanto, serão registrados e monitorados, permitindo controle total da central sobre as informações repassadas. As equipes que realizam transplante de coração serão as primeiras a operar com o novo sistema. Até o fim do ano, todas as outras equipes de transplantes do Estado e laboratórios de histocompatibilidade terão acesso ao novo sistema. Outra novidade a ser implantada ainda em 2006 será de extrema importância para os pacientes cadastrados na Central de Transplantes. Eles poderão consultar, por intermédio do site da Secretaria, prontuário completo, situação em lista de espera, e informações sobre transplantes no Estado. Hoje o acesso é apenas à posição na lista de espera.