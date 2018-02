'SP guarda documentos sobre a ditadura ainda não divulgados', afirma Dipp

O coordenador da Comissão da Verdade instalada pelo governo federal, ministro Gilson Dipp, afirmou nesta quarta-feira,18, que as delegacias de Polícia Civil, o Instituto Médico Legal e o arquivo da antiga Delegacia de Furtos e Roubos, todos do Estado de São Paulo, guardam documentos ainda não divulgados que interessam para o esclarecimento de fatos ocorridos na ditadura militar brasileira.

O anúncio foi feito após reunião no Palácio dos Bandeirantes entre o governador do Estado, Geraldo Alckmin, Dipp e outros dois membros da comissão - Paulo Sérgio Pinheiro e José Carlos Dias - para firmar compromisso de acesso a todos os arquivos do Estado referentes ao período.

Para Dipp, a decisão de Alckmin de colocar todos os arquivos à disposição da Comissão da Verdade fortelece o esclarecimento dos anos ditatoriais, pois "ainda há pessoas que certamente estão interessadas em esconder esses documentos". Dipp lembrou que "São Paulo foi um dos Estados onde mais ocorreram atos repressivos".

Segundo o compromisso firmado nesta quarta-feira, caberá à Comissão da Verdade indicar quais arquivos são necessários, e a secretária de Justiça de São Paulo, Eloisa de Sousa Arruda, fará a interface com os órgãos estaduais que guardam documentos não divulgados do período.