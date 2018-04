SP fará cadastro de beneficiados por programas sociais O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Rogério Amato, disse hoje em Santos, na Baixada Santista, que até o final do ano o Governo do Estado saberá o que cada família paulista recebe de ajuda assistencial municipal, estadual e federal. Batizado de "Família Paulista", o programa congrega todos os auxílios para que se aprimore a gestão. "Vamos saber dos programas de transferência de renda, do leite, do transporte, do remédio", disse Amato em reunião na Agência Metropolitana da Baixada Santista com representantes das prefeituras da região. "Esse é um sonho de todas as pessoas que lidam com desenvolvimento social na área da assistência", completou.