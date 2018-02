SP esclarece verbas nas áreas de Saúde e Saneamento A Secretaria de Comunicação do Palácio dos Bandeirantes esclareceu, nesta quinta-feira que, do total de R$ 2,46 bilhões do pacote de ajuda aos municípios anunciado nesta manhã pelo governador Geraldo Alckmin, R$ 190 milhões são destinados à área da Saúde e não R$ 290 milhões, como informado pelo governador no evento. Na área de Saneamento e Recursos Hídricos, os valores anunciados por Alckmin, na verdade, são maiores: R$ 163 milhões e não R$ 126 milhões, já que envolvem mais programas.