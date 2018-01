SP encerra 2001 com déficit público zero O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), fez hoje um balanço positivo das contas do Estado durante 2001. De acordo com o governador, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente no segundo semestre, o governo paulista encerrou 2001 com déficit público zero e um superávit primário de R$ 3 bilhões, 43% superior ao de 2000. Alckmin disse ainda que os investimentos do governo paulista cresceram 24% em 2001, ante 2000; houve um aumento de 28% no pagamento de precatórios, e de 17% do custeio. O governador, contudo, não citou as cifras que envolveram esse desempenho. "Produzimos esses resultados sem que tivéssemos vendido ativos ou realizado privatizações ao longo do ano passado", disse Alckmin. "Foi puro ajuste fiscal." Ele disse também que a melhoria na relação entre receita e dívida credenciou o Estado a poder contratar novos financiamento externos no montante de R$ 1,5 bilhão. Segundo o governador, o Estado registrou um crescimento de 8% na receita no primeiro semestre de 2001. Mas, no segundo semestre, o crescimento foi zero. Alckmin ressaltou que pretende manter a austeridade na questão fiscal neste ano e prometeu cumprir os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mesmo em um ano eleitoral. A expectativa do governador paulista é a de que o primeiro trimestre ainda seja um período difícil, mas que, ao longo do ano, as condições da economia deverão melhorar.