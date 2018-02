SP autoriza contratar mais 100 defensores públicos O governo estadual de São Paulo autorizou a contratação de mais 100 defensores públicos. O projeto prevendo as novas vagas será encaminhado à Assembleia Legislativa nesta semana, segundo o secretário da Justiça, Luiz Antonio Guimarães Marrey. É a primeira vez que são criados cargos para o serviço gratuito de assistência jurídica no Estado. A instituição conta hoje com 400 profissionais em apenas 22 das 360 comarcas e é responsável por dar orientação e fazer a defesa jurídica de quem não pode pagar por um advogado. Metade desse pessoal atua na capital. Ao lado do Ministério Público, a defensoria é considerada, pela Constituição, essencial para o equilíbrio da Justiça no País.