SP: Alckmin mantém 50% e Skaf sobe para 20%, diz Ibope Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo, aponta o governador Geraldo Alckmin (PSDB) com 50% das intenções de voto, no mesmo patamar da pesquisa anterior, na corrida eleitoral pelo governo paulista. O candidato do PMDB, Paulo Skaf, subiu de 11% para 20%. Alexandre Padilha (PT) se manteve em 5%.