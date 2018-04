Souza pede que Battisti fique preso até fim do processo

No parecer desta quinta-feira, Souza afirmou ainda que o STF pode modificar o entendimento anterior da Corte de que, uma vez concedido o refúgio, interrompe-se o julgamento do pedido de extradição. "É cabível aventar a possibilidade do Supremo Tribunal Federal vir a modificar e superar o entendimento esposado na Extradição nº 1.008, de modo a considerar que o reconhecimento da condição de refugiado não impede o julgamento do pedido de extradição", afirmou Souza. Por esse motivo, ele disse que não vê ilegalidade na manutenção da prisão de Battisti.

No passado, o Supremo resolveu que a concessão do status de refugiado impedia o julgamento do processo de extradição. Na ocasião, por 9 votos a 1, o tribunal concluiu que o fato de o colombiano Olivério Medina ter obtido o refúgio era determinante para a extinção do processo de extradição, pedido pela Colômbia. Medina era acusado de integrar a Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).