Souza exige 'respeito' de Mendes por críticas ao MP O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, cobrou serenidade e respeito ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que ontem criticou o Ministério Público (MP) sobre o vazamento de informações sigilosas de investigações. "Qualquer debate destinado ao aprimoramento da atuação do Estado exige das autoridades que dele participam um comportamento sereno e respeitoso às instituições e aos seus membros", afirmou ele, em nota divulgada pela assessoria do MP. Souza disse que o MP aceita críticas, mas rebateu as declarações de Gilmar Mendes. "Afirmações desatentas à realidade e que revelam apenas opinião estritamente pessoal sobre a sua atuação institucional nos diversos níveis são inaceitáveis", afirmou. Ainda no comunicado, o procurador afirma que as declarações são "injustas, inadequadas e inteiramente improcedentes". Ontem, o presidente do Supremo, em entrevista coletiva, afirmou que o MP é conivente com o vazamento pela Polícia Federal (PF) de informações sigilosas para prejudicar ou retaliar juízes. Ele ainda afirmou que cobrou do procurador as conclusões de representações feitas ao MP por conta desses vazamentos.