''Sou um homem de bem, sofrido'' "Eu sou um homem de bem, sempre agi com honestidade", afirmou o desembargador aposentado Galba Falcão Maranhão, que ocupou a presidência do TJ entre junho de 2006 e abril de 2007. "Se houve isso (desvios) não foi feito por mim, foi pelos diretores ou assessores que nomeei na minha gestão. A responsabilidade é deles, nunca mandei fazer nada errado.Não tenho culpa de assessores terem se conduzido mal. Se houve desembolsos irregulares foi com pessoal do administrativo. É difícil trabalhar com uma pessoa e não confiar nela. Sou homem pobre, sofrido." Em nota que divulgou no fim de junho, o presidente do TJ-MA, Raimundo Freire Cutrim, observou que os atos foram "praticados em outra gestão, não tendo a atual presidência corroborado com tais práticas". Cutrim destacou que "preocupado com o bom andamento dos serviços judiciários, bem como com a transparência e clareza com que pauta sua administração, a corte, antes mesmo de qualquer interpelação por parte do CNJ, ao tomar conhecimento das possíveis irregularidades, diligenciou no sentido de providenciar a conclusão da auditoria interna que gerou a sindicância n.º 33601/2007". Segundo Cutrim, "várias determinações foram devidamente cumpridas anteriormente à decisão do CNJ, restando clarividente a postura ética, proba e íntegra com que deve portar-se qualquer administrador público".