?Sou presidente, não sou xerife", diz FHC em Moscou O presidente Fernando Henrique Cardoso já está em Moscou, em visita oficial à Rússia. Ele chegou à capital russa às 16h10 (horário local) em um Airbus da TAM, depois de 14 horas de vôo. Na chegada ao país, FHC rebateu às críticas contra sua suposta interferência nas candidaturas dos partidos à sua sucessão. "Sou presidente, não sou xerife." Ele negou que a pré-candidatura do ministro Raul Jungmann (Reforma Agrária), do PMDB, tenha sido engendrada pelo PSDB com o objetivo de prejudicar a governadora Roseana Sarney, virtual candidata do PFL. "Quem avisou o Serra que o Jungmann seria candidato foi o ministro Aloysio, a meu pedido. O Serra estava viajando." Para o PFL, Jungmann vai atacar Roseana para favorecer Serra. Os ministros Sérgio Amaral (Desenvolvimento), Celso Lafer (Relações Exteriores) e Ronaldo Sardenberg (Ciência e Tecnologia) acompanham FHC. Os governadores Jaime Lerner (Paraná) e Esperidião Amin (Santa Catarina) também foram à Rússia. O objetivo da missão é fortalecer as relações comerciais entre os dois países. FHC, que está hospedado no Kremilin, vai se encontrar amanhã com o presidente Wladimir Putin.