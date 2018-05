Sorte do Nordeste depende de investimentos, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff afirmou há pouco que a sorte do Nordeste não depende do clima, mas sim dos investimentos do governo na região. "A maior seca do sertanejo sempre foi a da falta de oportunidade, porque distribuíram de forma desigual as oportunidades no nosso País", disse em Serra Talhada, no interior de Pernambuco, na inauguração da primeira etapa e assinatura da ordem de serviço da segunda etapa da adutora Pajeú.