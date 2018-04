Sorocaba pode ter disputa em família em 2012 As eleições municipais em Sorocaba, um dos principais colégios eleitorais do interior paulista com 415 mil votantes, podem ter disputa em família para a prefeitura. O pré-candidato a prefeito pelo PMDB, Renato Amary, terá de derrotar a ex-mulher, a deputada estadual Maria Lúcia Amary, do PSDB, se quiser voltar ao Palácio dos Tropeiros. Ex-deputado federal, Renato administrou a cidade de 1997 a 2004 e Maria Lúcia era primeira-dama. Ela também presidiu o Fundo Social de Solidariedade até ser eleita deputada em 2002 com a ajuda do então marido. O casal está separado há pouco mais de um ano.