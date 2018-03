Soninha quer reduzir desigualdades sociais, se eleita

Para Soninha, existe a necessidade de incentivar investimentos em atividade econômica nas regiões periféricas da cidade para reduzir deslocamentos internos. "Não há sistema que aguente alguém ter que sair de casa às 4 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite". "Não tem sistema viário, transporte coletivo ou atendimento na saúde que deem conta de tanto estresse, má qualidade no ar e falta de sono em quantidade adequada", frisou, na entrevista ao vivo para o programa Metrópole, da rádio Estadão/ESPN.

Segundo Soninha, que chegou para a entrevista ao Grupo Estado de ônibus, o foco da Prefeitura não deve ser no Metrô ou trem, mas sim na circulação de pedestres, no sistema cicloviário e nos ônibus. Ela defendeu, por exemplo, a criação de passarelas para pedestres e bicicletas acima das Marginais dos rios Pinheiros e Tietê. "Precisamos pensar em quem mora no Morumbi e precisa mudar de lado da Marginal, a pé ou de bicicleta". Sua nota de avaliação para a gestão Gilberto Kassab (PSD) no quesito transportes foi 6. Indagada a razão de uma nota elevada para uma cidade com tantos problemas neste setor, retrucou, bem humorada: "Se é alta, então eu dou 5. Alguns investimentos foram descontinuados ou demoraram demais para acontecer."

Nas soluções de curto prazo para a cidade, a pré-candidata do PPS defendeu mudanças na operacionalização dos corredores de ônibus, por conta da chamada ''troncalização''. "Você tem 20 ônibus enfileirados e o seu é o décimo quinto. Poderíamos ter algo parecido com o BRT (Bus Rapid Transit)". Nesse sistema, os passageiros pagam a passagem ao entrar na plataforma, que substituem os pontos de ônibus. Quando os coletivos chegam, todas as portas são abertas para embarque e desembarque, o que permite maior fluidez. "Não é uma situação difícil, demorada e nem caríssima de ser feita", defendeu.

Sobre as Marginais, ela criticou a proibição da circulação de caminhões das 5h às 9h e das 17h às 22h, válida desde o ano passado, mas que desde março deste ano passou a gerar multas a quem descumprir a determinação. "O caminhão presta um serviço coletivo. Ele não tem uma escolha e você cria um problema em outros horários. Tem caminhões que fazem descarga de material pesado, de construção civil no meu bairro depois das 10 horas da noite, e aí descarrega vigas à meia-noite", reclamou.

Já com relação à restrição de motocicletas na via expressa da Marginal, ela que é motociclista e diz ter ''horror ao trânsito'', concordou com a decisão. "Há uma relação direta entre a velocidade e a gravidade dos acidentes", argumentou.

Soninha foi a primeira pré-candidata à Prefeitura de São Paulo a participar da série de entrevistas sobre eleições municipais, promovida pelo Grupo Estado. Nesta quarta-feira (18) será a vez do pré-candidato do PT, Fernando Haddad, e na sexta-feira (20) o entrevistado será Celso Russomano (PRB). Na semana que vem, serão entrevistados Netinho de Paula (PCdoB) no dia 25 e o peemedebista Gabriel Chalita, no dia 27. O pré-candidato do PSDB, José Serra, ainda não confirmou o dia em que participará do evento com os pré-candidatos à sucessão de Gilberto Kassab (PSD), no Grupo Estado.