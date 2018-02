Soninha quer integrar bicicletas ao transporte público Questionada sobre a proposta de adotar bicicletas como alternativa aos automóveis em São Paulo, a candidata do PPS à Prefeitura, Soninha Francine (PPS), disse no debate realizado pela Rede Bandeirantes na nesta noite, que a idéia é integrar as bicicletas com outros meios de transporte. Soninha chegou de bicicleta para o debate. "Ninguém precisa ser atleta para andar de bicicleta. Prova disso sou eu, que sou sedentária e andei 9 quilômetros até aqui. A idéia é integrar as bicicletas com outros transportes", disse. No entanto, ela não respondeu quanto custará a construção de ciclovias e qual seria o alcance delas. O candidato Ivan Valente (PSOL) considerou um "erro" as propostas de bicicletas como alternativa em São Paulo e defendeu o transporte sob os trilhos. "Precisamos tirar a idéia do carro do paulistano", disse. Valente lembrou que é preciso levar em conta a topografia acidentada e a poluição.Soninha disse que há vários estudos em andamento, "prevendo ciclovias onde for possível, ''ciclofaixas'' no leito e em calçadas, que precisam ser mais largas". Para ela, o excesso de automóveis é o grande responsável pelos congestionamentos. "Todo mundo paga por isso. Pedágio urbano é forma de subsidiar o transporte coletivo", sugeriu. Para Valente, o transporte precisa ser subsidiado e defende transporte coletivo de graça "porque quem mais se beneficia é o comércio a indústria". "É preciso educar a população", disse.