Soninha participa de sabatina na USP com pouca platéia A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, participou hoje de uma sabatina no Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP). Soninha teve 20 minutos para expor planos de governo e depois ficou à disposição dos estudantes para responder questões. A diretora do Centro Acadêmico, Talita Nascimento, de 21 anos, avaliou o encontro como "muito construtivo". "Apesar de o auditório ter ficado meio vazio, foi muito bom. Os estudantes estavam interessados. Fizeram perguntas, principalmente sobre revitalização do centro, região da faculdade", disse. A capacidade do auditório é de 500 pessoas, mas apenas 40 assistiram à sabatina. "Alguns candidatos são mais polêmicos, o número de alunos só deve aumentar", avaliou Talita. No fim da tarde, Soninha concedeu entrevista ao vivo a uma rede de TV. Soninha foi a primeira a participar da sabatina. À noite, a faculdade receberá o candidato a vice na chapa de Marta Suplicy, Aldo Rebelo (PCdoB). Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), fez campanha pelas ruas no começo da tarde. Distribuiu panfletos e conversou com eleitores na Praça João Mendes, no centro da capital paulista. À tarde, recebeu membros do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em seu escritório, na zona sul. Levy Fidélix, do PRTB, deu entrevista a um jornal de bairro. À noite, visita bases de candidatos a vereador do partido, na zona leste. Renato Reichmann, do PMN, concedeu à tarde entrevista a uma rádio e participou de um chat em um portal da internet. À noite, concede entrevista a uma rede de TV. Ciro Moura, da coligação "Tostão Contra o Milhão" (PTC-PTdoB), esteve em Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, para tratar de assuntos particulares. À noite, grava entrevista para uma rede de TV. Edmilson Costa, do PCB, gravou à tarde programa eleitoral para a TV. À noite, o candidato, que é professor, profere aula de economia em uma faculdade.