Soninha, Ivan Valente e Maluf fazem caminhadas Soninha Francine (PPS) fez ontem pela manhã caminhadas no Horto Florestal e no Parque da Juventude, na zona norte da cidade de São Paulo. A candidata destacou assuntos como o meio ambiente, o lazer do paulistano e a mobilidade urbana. Seu vice, o cineasta João Batista de Andrade, filmou o evento para produzir um making off. Depois, em carreata, Soninha seguiu para uma visita e almoço no mercado da Rua da Cantareira, no centro, onde percorreu todos os corredores e degustou comida em diversas barracas. No início da tarde, visitou no Parque Santo Dias, na zona sul, onde falou sobre a ocupação da área de mananciais. O candidato do PSOL, Ivan Valente, promoveu caminhada na Avenida Paulista. Lá foi lida a Carta Compromisso de Campanha dos Candidatos do partido. Ele criticou os gastos de campanha dos adversários do PSDB, PT e DEM e reafirmou que o seu partido vai para a rua contando com a militância política. Valente criticou, também, o fato de que 13% do orçamento municipal seja usado para pagar juros da dívida pública. O ex-prefeito Paulo Maluf (PP) visitou uma feira livre na Rua Professor Assis Veloso, em São Miguel Paulista, pela manhã. Em seguida, ainda na zona leste, o candidato foi para o Aquário Jacu Pêssego, na Avenida Jacu Pêssego, em Itaquera - uma das obras que usa como baluarte de sua gestão como prefeito da cidade. Depois do evento, encerrou a agenda.