Soninha critica política de reciclagem da Prefeitura de SP

Em visita a uma cooperativa de coleta seletiva na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, a candidata do PPS à Prefeitura paulistana, Soninha Francine afirmou que existe falha da prefeitura na oferta do serviço. "“Hoje, eles necessitam de mais apoio da prefeitura para melhorar a qualidade e a produtividade do serviço prestado”, afirmou.

De acordo com a candidata, é preciso que haja cooperação da iniciativa privada e da população, que continua a não separar o lixo corretamente. “Os cooperados me disseram que já viram dentro dos sacos de lixo, até naqueles que chegam de instituições importantes, lixo orgânico junto ao material reciclado”, pontuou.