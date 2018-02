Soninha comemora seu aniversário com festa em ONG A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, vai comemorar seu aniversário de 41 anos na noite de hoje na organização não-governamental Centro de Estudos e Pesquisa da Criança e do Adolescente (Cepeca), na Lapa, zona oeste. "Como sempre, deixei tudo para a última hora", disse. "Queria fazer a festa em um karaokê da Liberdade, mas descobri que o lugar não abre de segunda-feira", destacou. "O Cepeca é uma oportunidade de levar as pessoas a um espaço que faz uma atividade de que eu gosto", afirmou. "Quem quiser me dar presente, peço que leve algo para o Cepeca, como materiais escolares", completou. A candidata ressaltou que a festa não é fechada. "Apesar de o salão não ser muito grande (para aproximadamente 100 pessoas), quem quiser pode aparecer", disse. Soninha pediu ainda que os convidados levem um prato de doce ou salgado. "A lei eleitoral não nos permite oferecer comida em festa", justificou. A bebida será vendida no local. "Dançar, cantar, conversar, comer, beber e não dirigir", é o que garante a candidata para esta noite. Pela manhã, Soninha concedeu entrevista a uma rede de TV para falar sobre planos de governo. À tarde, a candidata cumpriu agenda parlamentar. O candidato do PP, Paulo Maluf, visitou pela manhã o comércio do Bairro São Mateus, na zona oeste. À tarde, foi ao Tremembé, na zona norte. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), deu entrevista a duas redes de rádio, pela manhã e à tarde. Ainda pela tarde, Valente gravou seu programa de campanha eleitoral para TV. À noite, o candidato não tem compromissos eleitorais. Levy Fidelix, do PRTB, participou de reuniões internas para definir estratégias de campanha para TV e rádio, pela manhã. À tarde, almoçou com a diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), na sede da instituição, na zona sul. À noite, Fidelix faz caminhada pelos bairros Santana, Horto Florestal, Tucuruvi e Jaçanã, todos localizados na zona norte da cidade. O candidato da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura, participou pela manhã do evento de comemoração do Dia do Soldado, no Quartel do Comando Militar do Sudeste, no bairro Ibirapuera, zona sul. À tarde esteve em reunião com candidatos a vereador do partido. Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) cumpriram agenda interna.