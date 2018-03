Soninha chega a debate de bicicleta e com capacete A candidata Sonia Francine (PPS), a Soninha, chegou de bicicleta, e com capacete, para o debate da noite de hoje na Rede Bandeirantes de Televisão, mas reconheceu que a escolha do meio de transporte não foi dela. "Não era idéia minha, eu viria de moto", disse, afirmando que este é o meio de transporte mais freqüente para ela. De acordo com Soninha, a sugestão foi da ativista em defesa do transporte de bicicletas Renata Falzoni, que prometeu que a acompanharia até a sede da Rede Bandeirantes, no Morumbi, zona sul da capital paulista. "Foi mais fácil do que eu esperava", afirmou, admitindo, entretanto, as dificuldades de andar de bicicleta pela capital. "Andar de bicicleta pela cidade é complicado, é tenso, é arriscado. As condições que a cidade oferece são muito ruins."