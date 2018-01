Sonia Racy: Lula é internado no hospital Sírio-Libanês

SÃO PAULO - O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no hospital Sírio-Libanês na tarde deste sábado. A informação foi dada com exclusividade por Sonia Racy, colunista do Estado.

Após exames, foi constatada uma inflamação de mucosa da laringe e esôfago por causa da radioterapia, razão pela qual Lula não conseguiu se alimentar nas últimas 24 horas. A expectativa, agora, é de que o ex-presidente fique em observação no hospital até a próxima segunda-feira.

Nos últimos dias, Lula tem reclamado de um incômodo na garganta por causa das sessões de radioterapia a que foi submetido. O ex-presidente teria perdido cerca de 9 quilos desde o início do tratamento. Sua presença no desfile da Gaviões da Fiel, no carnaval de São Paulo, foi descartada, já que está com a saúde debilitada, assim como sua participação na festa de 32 anos do PT.

De acordo com boletim médico do Sírio-Libanês, a programação do tratamento do ex-presidente continua mantida, já que seu estado de saúde é bom. Lula deve ser submetido a novos exames para detectar a regressão do tumor (primeiro exame, em 2011, apontou redução de 75%) no final de março, tempo necessário para os efeitos da radioterapia terminarem.

Confira o boletim médico do Sírio-Libanês:

O Ex-Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva foi avaliado hoje, 11/02, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com queixa de perda de apetite e fadiga.

Após avaliação, foi constatada apenas presença de inflamação de mucosa da laringe e esôfago, decorrentes da radioterapia.

A equipe médica optou por internação hospitalar para observação e intensificação das medidas de suporte nutricional, fisioterápicas e fonoaudiológicas.

O estado de saúde do Ex-Presidente é bom e não há alteração no plano de tratamento radioterápico.

A equipe médica que assiste o Sr. Lula é coordenada pelos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff, Artur Katz e João Luís Fernandes da Silva.