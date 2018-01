"Somos os principais interessados em esclarecer", diz Coutinho sobre CPI do BNDES

BRASÍLIA - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, tentou demonstrar tranquilidade sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta na Câmara para investigar a instituição. Ao fim de um evento no Ministério da Defesa, ele afirmou que o banco é uma instituição aberta e que o resumo dos contratos de operações está disponível na internet.

"Temos plena convicção na nossa capacidade de esclarecer e demonstrar a contribuição do BNDES ao desenvolvimento do Brasil", afirmou. Questionado se estaria disponível para a CPI, disse que "somos os principais interessados em esclarecer".

Questionado sobre um possível tráfico de influência do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva usando o BNDES, Coutinho negou que houvesse qualquer problema. "Não há nenhuma relação, já falei isso em outros momentos. Os processos de governança do BNDES são extremamente rigorosos e fazem parte de políticas públicas de governo. Não há possibilidade de ingerência política", garantiu.

O presidente da instituição ainda afirmou que a auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no banco ocorre com tranquilidade e que todas as informações necessárias estão sendo prestadas ao órgão de controle.