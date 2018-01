´Sombra´ é excluído de inquérito sobre fraude O empresário Sérgio Gomes da Silva, apelidado ´Sombra´, foi excluído da denúncia de praticar fraudes em licitações, segundo informação do site Consultor Jurídico. Gomes da Silva é réu no caso do assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, que à época coordenava a elaboração do plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002. Gomes da Silva foi alvo de acusações sobre desvios de verbas de prefeituras petistas. Esta semana, a Justiça paulista entendeu que não existiam indícios de autoria e o excluiu do rol de denunciados no caso das licitações. Segundo o advogado Roberto Podval, "a descaracterização de acusações como essa mostra o quanto se exagerou no noticiário a respeito do assunto esse tempo todo". Sob a acusação de ter mandado matar Celso Daniel, Gomes da Silva chegou a ter prisão decretada. Mas está em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Processo criminal Em 4 de março de 2005, o juiz Iasin Issa Ahmed, da 1ª Vara Criminal de Santo André, recebeu denúncia contra Klinger Luiz de Oliveira Souza e os empresários Sérgio Gomes da Silva, Ronan Maria Pinto, Humberto Tarcísio de Castro, Irineu Nicolino Martin Bianco e Luiz Marcondes de Freitas Júnior. Os acusados estariam envolvidos em corrupção em setores da administração municipal de Santo André, em especial no setor de transportes, entre 1997 e 2002. Segundo o MP, em quatro anos, a quadrilha teria extorquido cerca de R$ 2 milhões e parte desse dinheiro teria sido destinada a campanhas políticas. A tese do Ministério Público é a de que o prefeito Celso Daniel foi morto porque tentou coibir a quadrilha que agia na sua administração. De acordo com os promotores, Gomes da Silva seria o elo entre os membros da quadrilha e a prefeitura. Em julho de 2002, os promotores de Justiça pediram a prisão preventiva dos acusados, por formação de quadrilha e concussão, mas o juiz Iasin Issa Ahmed decidiu que naquele momento do processo a prisão dos denunciados não era necessária. Cenas do crime O ex-prefeito de Santo André foi seqüestrado no dia 18 de janeiro de 2002, em São Paulo, quando voltava de carro para a cidade de Santo André. Seu corpo foi encontrado dois dias depois com marcas de tiros e ferimentos. Após uma série de reviravoltas nas investigações, o MP de São Paulo acusou o empresário Sérgio Gomes da Silva, que estava com Celso Daniel no momento do seqüestro e era seu amigo pessoal, de ser o mandante do crime. O empresário nega participação. Gomes da Silva e seis homens da favela Pantanal foram presos. Após cerca de 250 dias, o empresário ganhou a liberdade com base em uma liminar do STF.