Solidariedade quer Rebelo depondo na CPI da Petrobras

Segundo ele, os dois devem explicações sobre o suposto vínculo entre uma empresa contratada pela pasta e o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, investigado na Operação Lava Jato, da Polícia Federal.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta sexta-feira, a PF apreendeu na casa do ex-diretor documentação de contratos da Value Partners do Brasil, controlada por um empresário da Itália, com a Petrobras Distribuidora e o Esporte. A empresa integra consórcio que recebeu ao menos R$ 30 milhões do ministério para prestar consultorias referentes ao planejamento da Copa de 2014, entre 2010 e 2013. Além disso, mantém dois contratos com a subsidiária da Petrobras.

"Eles devem explicações. É muito estranha essa história: o grupo de um italiano, de repente, começou a ganhar coisas na Petrobras e no Ministério do Esporte. Para nós, a participação do Paulo Roberto Costa é clara, principalmente pela apreensão de documentos da Value. Esses documentos mostram a participação da Value na Copa 2014, tudo foi feito dentro do escritório dele", justificou Francischini.

Segundo o deputado, o valor previsto no orçamento para a consultoria era bem menor que o efetivamente pago. "O ministro Aldo Rebelo vai ter na véspera da Copa uma denúncia de corrupção no consórcio da própria Copa", declarou.

Em nota ao Estado, o Ministério do Esporte informou não ter relação com Paulo Roberto e que desconhece qualquer ligação dele com "as empresas contratadas por licitação".