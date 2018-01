Solidariedade indicará Arthur Maia e Paulinho da Força para comissão de impeachment

Brasília - O Solidariedade indicará os deputados Arthur Maia (BA) e Paulinho da Força (SP) para integrar a Comissão Especial que analisará o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. A informação é do próprio Paulinho, que é presidente nacional da sigla, e, assim como Arthur Maia, um dos principais aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que deflagrou ontem o processo que poderá levar à saída da petista da Presidência da República.

Os outros partidos da oposição deverão anunciar, até o fim da manhã desta quinta-feira, 03, quem serão os seus indicados. Ontem, 02, logo após o anúncio de Cunha, os partidos se reuniram no gabinete da liderança do PSDB na Câmara dos Deputados para discutir o assunto. Hoje pela manhã, tiveram reunião com suas bancadas para a definição dos nomes.

Os suplentes do Solidariedade neste colegiado serão Genecias Noronha (CE) e Fernando Francischini (PR).