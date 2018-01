Solidariedade dá apoio à candidatura de Cunha na Câmara Com 15 deputados eleitos, o Solidariedade (SD) declarou nesta terça-feira, 11, apoio oficial à candidatura do líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), para a presidência da Câmara no próximo biênio. O líder da bancada do Solidariedade, Fernando Francischini (PR), também recebeu o aval de seus correligionários para negociar os termos da adesão do partido ao bloco parlamentar costurado por Cunha.